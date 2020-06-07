إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى 53

2020/06/07 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت إيطاليا اليوم الأحد تراجعا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 53 حالة مقابل 72 في إحصائية أمس السبت.وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 53 حالة، وإن إجمالي عدد الضحايا منذ اندلاع الجائحة بلغ 33899.ويشير هذا الرقم إلى تراجع مستمر لحصيلة […]

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