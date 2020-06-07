بالوثائق.. اجراءات عمليات بغداد بشأن حظر التجوال

2020/06/07 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، بالوثائق احراءات بيادة عمليات بغداد بشأن حظر التجوال في العاصمة ابتداءً من اليوم.

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