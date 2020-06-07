المتقاعدون .. وضريبة الدخل الدخيلة عن تاريخ العراق

2020/06/07 | 21:00 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسل عباس خضير نقولها ، بكل حسرة وحزن وألم ، بعد أن عشنا عقودا من الحرمان والظلم ، فأننا لم نتوقع يوما أن تستجار أقلامنا التي لم يمسها الرجس يوما إن شاء الله ، للدفاع عن شريحة عزيزة على القلوب وتحظى بحب واحترام العراقيين وهي قريبة إلى الله وربما وشيكة التوجه لملاقاته ، وهم المتقاعدون […]

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