5 يونيو… النكسة التي تمضي ولا تمضي

2020/06/07 | 21:00 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الرحمن شلقم اليوم الغائر في التاريخ وفي دواخل العرب.5 يونيو (حزيران) الذي يمر ولكن لا يرحل.يوم هبط على كل العرب من المحيط إلى الخليج كابوس نار من حيث لم يعلموا أو يفهموا.حرب خاطفة شنتها دولة إسرائيل التي لا يتعدى عدد سكانها من يعيشون في مدينة مصرية متوسطة الحجم، ومساحتها 22 ألف […]

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