“العهد نيوز” تنشر وثائق تخص اجراءات عمليات بغداد بشأن حظر التجوال

2020/06/07 | 21:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تنشر “العهد نيوز”، بالوثائق اجراءات قيادة عمليات بغداد بشأن حظر التجوال في العاصمة ابتداءً من اليوم.

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