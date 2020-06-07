العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية المتوقفة – الدفعة الثالثة وتدعو المستفيدين لاستلامها

2020/06/07 | 21:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، فيما دعت المستفيدين لاستلام رواتبهم.وذكر اعلام وزارة العمل، في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الوزارة تعلن إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لـ(11220) بطاقة (كي.كارد) المتوقفة من الدفعة الثالثة في بغداد والمحافظات بعد تحديث البيانات”.[…]

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