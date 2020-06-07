تعرف على موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني الأسبوع القادم

2020/06/07 | 21:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أيام قليلة تفصلنا على اليوم المنتظر منذ أكثر من 3 أشهر وعودة الدوري الإسباني لا ليغا من جديد بعد توقف طويل بسبب أزمة كورونا.وتوقف الدوري الإسباني مثل باقي الدوريات العالمية منذ شهر آذار الماضي بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الماضية ومستمر حتى الآن.وسينطلق الدوري الإسباني […]

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