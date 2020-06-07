شرطة اربيل تلقي القبض على قاتل بعد 7 ساعات من ارتكابه الجريمة

2020/06/07 | 21:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تمكنها من القاء القبض على متهم بالقتل بعد سبع ساعات من ارتكابه الجريمة في ناحية داره توو، لافتة الى المتهم أقر بارتكابه الجريمة بعد مواجهة القانون.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن شخصاً باسم (ر.ك.ك) أقدم في الساعة العاشرة من الليلة الماضية في ناحية داره تو بإطلاق النار على مواطن باسم (ا.ر.ه) وأصابه بجروح، مضيفا انه بسبب اطلاق النار اصيب عنصر من شرطة المديرية العامة لشرطة الاقليم باسم (سرهنك عثمان) عندما كان مارا بسيارته رفقة عائلته بعدة اطلاقات ولقي مصرعه في الحال.

واضاف البيان أن شرطة اربيل قامت على الفور بتشكيل مفرزة وبعد سبع ساعات من البحث والتفتيش عن المتهم في اثنين من اكبر احياء مدينة اربيل وعدد من الاماكن والمنازل الاخرى المشتبه بوجوده فيها، تم القاء القبض على المتهم في الساعة السادسة من صباح اليوم وتقديمه للقانون وفقا استنادا على المادة 406 واقر بارتكابه الجريمة.

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