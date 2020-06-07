التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ ببغداد

2020/06/07 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في مناطق الكرخ.أدناه نص البيان: الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا المستجد و المعلن عنها من قبل وزارة الصحة اليوم:- – الحرية/ ٩ اصابات – الكاظمية/ ١٢ إصابة – […]

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