صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة والتي بلغ عددها 265

2020/06/07 | 21:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت دائرة صحة الرصافة، الأحد، التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس كورونا والتي بلغ عددها 265 حالة.حيث أشارت الدائرة في بيان لها اليوم تلقته وكالة اين، انه تم اكتشاف ٦٢ حالة خلال المسح الميداني في مناطق مدينة الصدر والشعب والنهروان والحسينية والبلديات والمشتل وذكرت ان الإصابات المشخصة خلال مراجعة المؤسسات الصحية كانت كالتالي :-مدينة الصدر ٩٧ حالة ضمن محلات ٥٤٣، ٥٣٨، ٥٣٢، ٥٦٣، ٥٥٧، ٥٢٧، ٥٥٤، ٥٤٧، ٥٦٥، ٥١٧، ٥٢٠، ٥٥٩، ٥٢١، قطاعات ١٢، ٧٧، ٤٣، والزراعي-البلديات ٢٢ حالة ضمن محلات ٧١٧، ٧٣٤، ٧٢٨، المعسكر -العبيدي حالتين محلة ٧٥١، ٧٥٦-الطالبية ١٢ حالة ضمن محلات ٣٢٣، ٣٢١-الامين ١٠ حالات محلة ٧٢٥-البنوك حالة واحدة محلة ٣١٥ -الحسينية ٥ حالات في حي الزهور وشارع ٣٠ ومحلة ٢٢٢ -الغدير حالة واحدة محلة ٧٠٦ -المشتل ٢ حالة محلة ٧٢٩، ٧٥١ -ام الكبر حالة واحدة -الدسيم حالة واحدة -الفضيلية حالة واحدة -السعدون حالتين محلة ١٠١ -الكرخ ٤ حالات في المنصور محلة ٦١١، ٦٠٧ واليرموك والدورة محلة ٦٠٣-الكرادة حالتين محلة ٩٠١ -الشعب ٢٧ حالة ضمن محلات ٣٥٦، ٣٢٥، حي اور -شارع فلسطين ٣ حالات محلة ٥٠٦، ٥٠٨-المعامل حالة واحدة محلة ٧٩٩-حي البساتين ٤ حالات -بغداد الجديدة ٣ حالات محلة ٧٠١، ٧١١، ٧٠٩-شيخ عمر حالة واحدة -كمب سارة حالة واحدة ٩١٠

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