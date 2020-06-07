"نهايتك ابشع واخزى واصخم من نهاية سلفك" فأين عهدك القديم يارئيس ؟ .. سياسي يهاجم "الكاظمي" !

2020/06/07 | 21:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

وجه السياسي العراقي ليث شبر رسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يطالبه فيها بتنفيذ ماتعهد به قبل استلامه رئاسة الوزراء من احقاق الحق ، وانصاف المظلوومين ومعااقبة الجناة .

وقال شبر في تغريدة له على تويتر "صديقي الخائف المتردد نهايتك ستكون أبشـع وأخزى وأصخم من نهاية سلفك وحكو...

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