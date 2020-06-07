2020/06/07 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



جاسب الحجامي - مدير عام دائرة صحة الكرخ

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا المستجد و المعلن عنها من قبل وزارة الصحة اليوم:-

- الحرية/ ٩ اصابات- الكاظمية/ ١٢ إصابة- حي العامل/ ٣٠ اصابة- الاعلام/ ١٤ إصابة-المنصور/ ٧ اصابات- الدورة/ ٣٦ اصابة- الشرطة الخامسه/٢ اصابة- الرحمانية/ ٦ اصابات- شارع حيفا/ ٣ اصابات- الاسكان/ ٢ اصابة- العطيفية/ ١ اصابة- الشعلة/ ٢٣ اصابة- الشالجية/ ٢ اصابة- المحمودية/ ٢ اصابة- حي الجهاد / ٢٦ اصابة- التاجي/ ١٧ اصابة- ابو غريب/ ٤ اصابات- الغزالية/ ٤ اصابات- ابو دشير / ٣ اصابات- اليرموك/ ١ اصابة- العلاوي/ ١ اصابة- حي الجامعة/ ٧ اصابات- البياع/ ٤ اصابات- حي التراث/ ١ اصابة- السيدية/ ٤ اصابات- الكرخ/ ١ اصابة- چكوك/ ١ اصابة- الطوبجي/ ٢ اصابة- العامرية/ ١ اصابة- حي العدل/ ١ اصابة- حي السلام/ ٦ اصابات- سكنة جانب رصافة/ ١٠ اصابات

• الوفيات:

- العطيفية/ محلة ٤٠٩-الصليخ/ محلة ٣٣٤- حي السلام/ محلة ٤٠٦- حي العامل/ محلة ٨٠٣- المسبح/ محلة ٩٢٩

•• اصابات المنتسبين من الدائرة :

- اصابات الملاكات الجديدة/ ١٢ اصابة- اصابات الملاكات التراكمي/ ١٧٨ اصابة

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، فيما دعت المستفيدين لاستلام رواتبهم.

وذكر اعلام وزارة العمل، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه

بغداد اليوم _ النجف

شهدت محافظتا النجف والديوانية، مساء اليوم الاحد، تصعيدا جديدا للمطالبة باقالة الحكومتين المحليتين، الأمر الذي تطور إلى حدوث صدامات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، أمام مقر الحكومة المحلية في النجف، فيما حاصر محتجو الديوا

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الصحة النيابية، عبد عون العبادي، اليوم الأحد، أن بقاء اعداد الاصابات بكورونا على مستواها الحالي خلال الاسبوع الجاري والذي يزيد عن الاف يومياً، سيدفع للتفكير بخطط اخرى خاصة لحماية المجتمع من انتشار الفيرو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 5 وفيات و 243 اصابة جديدة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 5 وفيات و 243 اصابة جديدة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).