الزرفي يوجه رسالة للمتظاهرين: لا تزجوا بانفسكم وعوائلكم بمحرقة الوباء

2020/06/07 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، الأحد (7 حزيران 2020) رسالة إلى المتظاهرين، حاثا إياهم بعدم زج أ...





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