العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية المتوقفة - الدفعة الثالثة وتدعو المستفيدين لاستلامها

2020/06/07 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، فيما دعت المستفيدين لاستلام رواتبهم.

وذكر اعلام وزارة العمل، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الوزارة تعلن إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لـ(11220) بطاقة (كي.كارد) المتوقفة من الدفعة الثالثة في بغداد والمحافظات بعد تحديث البيانات".

ودعا البيان، المستفيدين إلى "استلام رواتبهم من منافذ الصرف".

د.



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