2020/06/07 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجّون يطالبون بإستقالة ثلاثة محافظين المحافظات – مارسلو (الزمان) شهدت محافظات النجف وذي قار والمثنى امس، تظاهرات احتجاجية رافقتها اعمال عنفية.ففي النجف طوق المتظاهرون منزل المحافظ لؤي الياسري مطالبين اياه بالاستقالة .وقال شهود عيان ان (متظاهرين اقتحموا بعد ساعات من ذلك مبنى المحافظة في محاولة لالزام المحافظ على تقديم استقالته).وكان […]

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