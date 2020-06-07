2020/06/07 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلسة لمجلس الوزراء تبحث الأزمة المالية الكاظمي يتسلّم رسالة دعم من نظيره البريطاني بغداد – الزمان ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة استثنائية للمجلس امس الأحد لبحث الازمة المالية .وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان الجلسة (مخصصة لمناقشة الإصلاح المالي والاقتصادي).كما بحث الكاظمي مع رئيس الجمهورية برهم صالح سبل (تنفيذ […]

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