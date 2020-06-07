2020/06/07 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام يجري تنقّلات بين كبار ضبّاط الدفاع بغداد – الزمان اجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تغييرات مهمة في مفاصل وزارة الدفاع.وقال مصدر ان (هذه التغييرات شملت كلا من الفريق الركن عبد الامير يار الله رئيساً لاركان الجيش العراقي والفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة والفريق […]

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