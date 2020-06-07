نائب يعلق على قرارات خلية الازمة ويدعو الى الاطلاع على تجارب الدول

2020/06/07 | 21:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وصف النائب محمد اقبال الصيدلي، قرارات خلية الازمة بالمتخبطة.وقال الصيدلي في تغريدة ان "قرارات خلية الازمة متخبطة وتتحكم بها ردّات الفعل"، مبينا "هناك استثناءات مفتوحة تنتج معدل اصابات مفتوحة وحظر مباشر يلغي كل الاستثناءات وينتج عنه تعطيل وخنق الناس".وتساءل الصيدلي "من يعطي المشورة؟"، مشيرا الى ان "القرار لا يؤخذ بطريقة انت وحظك مثل البطيخ اما احمر او ابيض".ودعا الصيدلي الى "الاطلاع على تجارب الدول الاخرى، وعدم الاستهانة بارواح الناس".

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