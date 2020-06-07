العمل تعلن إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية المتوقفة من الدفعة الثالثة

2020/06/07 | 21:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية في بغداد و المحافظات، فيما دعت المستفيدين لاستلام رواتبهم.وذكر اعلام وزارة العمل، في بيان أن “الوزارة تعلن إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لـ(11220) بطاقة (كي.كارد) المتوقفة من الدفعة الثالثة في بغداد والمحافظات بعد تحديث البيانات”.ودعا البيان، المستفيدين إلى “استلام رواتبهم من منافذ الصرف”.

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