الامن النيابية: منابع الارهاب لم تنته بعد وقد تظهر مجاميع متطرفة اخرى

2020/06/07 | 21:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاحد، بان ولادة تنظيمات متطرفة واردة .وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ولادة القاعدة وتنظيمات اخرى وصولا الى داعش الارهابي جاء من خلال اطار مخابراتي دولي لتحقيق سلسلة اهداف في منطقة الشرق الاوسط ومنها العراق”، لافتا الى ان الارهاب والتطرف هي سمة […]

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