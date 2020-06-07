نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: ابلغنا قيادة عمليات بغداد بتسهيل مهمة الصحفيين من حاملي هوية النقابة

2020/06/07 | 21:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغ نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي قيادة عمليات بغداد بتسهيل مهمة الصحفيين الذين يحملون هوية نقابة الصحفيين المجددة وهويات القنوات الفضائية والاذاعات المحلية وقال في تصريح لوكالة صدى ان الصحفيين العراقيين يقفون في خط الصد الاول جنبا الى جنب مع القوات الامنية والكوادر الصحية.واعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق

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