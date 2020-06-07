لا تقتلوا الأسد! - نادية خلوف

2020/06/07 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لا أحبّ القتل حتى لو كان قصاصاً لكنّني لا أحبّ الظلم أكثر.



أقول كلمتي، لا أهتم لكلام ناقد ، أو حاقد عليّ ، فلم يكن معي في رحلة حياتي.



لم أكن أهتم يوماً لمن يوجهون نقدهم لي من الأقارب أو الأباعد، أو من يحذفون اسمي من على الفيس فأنا أصلاً لا أعرف من حذفني لأنني أكتب ما أريد و أنسحب .



من هذا المنطلق فإنني لا أخاف ما أقول، لم أكن أخاف يوماً حتى عندما كنت في سورية، و قد تم التحقيق معي في التاسع ......





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