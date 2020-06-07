كلنا لا نستطيع التنفس - جلال الصباغ

2020/06/07 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ لم يكن جورج فلويد الوحيد الذي لا يستطيع التنفس، فغالبية سكان الارض كذلك، كل يوم يمر يموت الالاف جوعا ومرضا ولا احد يلتفت اليهم، يخنقهم الفقر او انعدام العلاج، ليس لشيء فقط لانهم يعيشوف في الهند او اليمن او الصومال.



لا نستطيع التنفس لان بلطجية العالم يقررون ان يشنوا الحروب، في العراق وسوريا وليبيا وافغانستان، بينما يتنعم اصحاب المليارات بالمزيد منها.



تقتل صواريخهم واسلحتهم ومرتزقتهم النساء والا ......





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