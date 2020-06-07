بيان الحراك الشعبي العراقي - عباس علي العلي

2020/06/07 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي بيانفي الوقت الذي تمضي حكومة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في ترتيب وإعادة هيكلة نظام المحاصصة والفساد والخضوع لإرادات حيتان الفساد والقطط السمان من أعداء الشعب ومستقبله، وإيمانا منا بأن ما كان من أمر تكليف هذه الحكومة من البداية هو لأستنزاف الوقت وإجهاض أنتفاضة تشرين المجيدة، بالوعود المعسولة والحركات الإعلامية الغرض منها الظهور بمظهر الإصلاح والتغيير، لكننا كنا نمني النفس أن حسابتنا لربما ......





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