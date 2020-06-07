صحيفة سودانية: اختفاء 31 مليار دولار فى عهد البشير

2020/06/07 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف تقرير عن إخفاء الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، نحو 31 مليار دولار من الصادرات السودانية، في الفترة ما بين عامي 2012 و2018.وفقا لما نشرته صحيفة المشهد السوداني.وأوضح التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية الدولية، أن هناك تلاعبا كبيرا في أرقام الصادرات، مشيرا إلى أن هذا التلاعب اتضح بعد مقارنة أرقام […]

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