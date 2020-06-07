طرق طبيعية لتجنب الضغوط النفسية الناتجة عن كورونا

2020/06/07 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أصبحت الحياة اليومية شديدة التوتر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ولأجل التخلص من التوتر، هناك إجراءات علمية يمكنك اتباعها لتخفيف منه.استعرض موقع “elconsolto” تلك الإجراءات مؤكدا أن كل تلك الإجراءات تتم بطريقة طبيعية دون الحاجة لملاحظة الطبيب.مارس تمارين رياضية كافية يعتقد العلماء أن التمارين الرياضية تنشط […]

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