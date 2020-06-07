تعافي 10 مصابين من كورونا في اربيل

2020/06/07 | 21:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت اعداد اصابات كورونا في اربيل بشكل ملحوظ خلال الايام القليلة الماضية

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