لماذا تجدد السعودية استجداءها لقطر؟

2020/06/07 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز جدد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة استعداد بلاده لإقامة علاقات مع قطر.-هذه هي المرة الثانية التي یتجدد فيها استجداء السعودية وشركائها الإقليميين لاستئناف العلاقات والتفاعل مع قطر.والفارق بالطبع في ظل الظروف الجديدة هو أنه لم يتم ذكر الشروط الثلاثة عشر الأولى لإقامة العلاقات، ولا الشروط المعدلة ، ولكن المعلمي أكد […]

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