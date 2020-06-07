خبر سار من وزير التعليم إلى تدريسيي الكليات الأهلية في العراق

2020/06/07 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، اليوم الاحد، إعداد مسودة لتعديل قانون التعليم الاهلي لشمول تدريسي الكليات الاهلية بقانون الخدمة الجامعية. وقال كاظم في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “بشرى لجميع الاساتذة والتدريسيين والمحاضرين العاملين في الكليات الاهلية ومن أجل ضمان حقوقكم ومستحقاتكم تم إعداد مسودة لتعديل قانون التعليم الأهلي”. […]

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