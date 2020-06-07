فرنسا تسجل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 31 أمس

2020/06/07 | 22:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت فرنسا اليوم الأحد، تسجيل 13 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، في انخفاض كبير لمعدل المتوفين بالمرض على أساس يومي.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13 حالة، مقارنة مع 31 في بيانات أمس السبت، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى […]

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