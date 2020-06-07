كلية الاعلام تؤكد استعدادها لاداء الامتحانات الالكترونية

2020/06/07 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت كلية الاعلام- جامعة بغداد، جميع استعداداتها لاداء الامتحانات الالكترونية وفق برامج عالية الجودة ضمن اطار علمي وجدول زمني محدد، وبحسب سياقات وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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