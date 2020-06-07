العامري معزيا بوفاة شلح: علما من اعلام الجهاد الاسلامي

2020/06/07 | 22:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس تحالف الفتح ، اليوم الاحد، تعازيه قيادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بوفاة أمين عام الحركة السابق رمضان شلح، واصفا اياه بأنه “علما من اعلام الجهاد الاسلامي”.وقال هادي العامري، في رسالة بعث بها الى “قيادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين”، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، “تحية الثورة والمقاومة وفلسطين… نعزيكم ونعزي انفسنا في […]

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