ارتفاع العجز التجاري في الجزائر مع انخفاض عائدات الطاقة

2020/06/07 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الحكومة الجزائرية، أن عائدات النفط والغاز انخفضت بنسبة 26% تقريبا في الربع الأول من 2020، مما رفع العجز التجاري إلى أكثر من 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأظهرت بيانات الجمارك الوطنية، أن قيمة صادرات النفط والغاز للربع الأول من العام الجاري والتي تشكل 92.40 بالمئة من إجمالي المبيعات الخارجية […]

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