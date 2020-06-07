صحة كركوك تعلن عن بدء العمل ببلازما الدم لشفاء مرضی فايروس كورونا

2020/06/07 | 22:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كركوك عن البدء بالعمل ببلازما الدم لشفاء مرضی فايروس كورونا.وقال المدير العام الدكتور زياد خلف مديد اننا وبجهود قسم الامور الفنية والصحة العامة وشعبة العلاجية والمختبرات ،حيث تبرع سيروان ٲمين ٲحد منتسبي ٲبطال الاسعاف الفوري بالدم وذلك لتنفيذ البروتوكول العلاجي بالعلاج ببلازما النقاهة الماخوذة من المتشافين من مرض (( كورونا ))

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