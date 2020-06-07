صحة الكرخ تكشف التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغ عددها 243 حالة

2020/06/07 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغ عددها 243 حالة.حيث كان التوزيع الجغرافي للإصابات كما جاء في بيان دائرة صحة الكرخ كالتالي :- الحرية/ ٩ اصابات- الكاظمية/ ١٢ إصابة- حي العامل/ ٣٠ اصابة- الاعلام/ ١٤ إصابة-المنصور/ ٧ اصابات- الدورة/ ٣٦ اصابة- الشرطة الخامسه/٢ اصابة- الرحمانية/ ٦ اصابات- شارع حيفا/ ٣ اصابات- الاسكان/ ٢ اصابة- العطيفية/ ١ اصابة- الشعلة/ ٢٣ اصابة- الشالجية/ ٢ اصابة- المحمودية/ ٢ اصابة- حي الجهاد / ٢٦ اصابة- التاجي/ ١٧ اصابة- ابو غريب/ ٤ اصابات- الغزالية/ ٤ اصابات- ابو دشير / ٣ اصابات- اليرموك/ ١ اصابة- العلاوي/ ١ اصابة- حي الجامعة/ ٧ اصابات- البياع/ ٤ اصابات- حي التراث/ ١ اصابة- السيدية/ ٤ اصابات- الكرخ/ ١ اصابة- چكوك/ ١ اصابة- الطوبجي/ ٢ اصابة- العامرية/ ١ اصابة- حي العدل/ ١ اصابة- حي السلام/ ٦ اصابات- سكنة جانب رصافة/ ١٠ اصابات• الوفيات:- العطيفية/ محلة ٤٠٩-الصليخ/ محلة ٣٣٤- حي السلام/ محلة ٤٠٦- حي العامل/ محلة ٨٠٣- المسبح/ محلة ٩٢٩•• اصابات المنتسبين من الدائرة :- اصابات الملاكات الجديدة/ ١٢ اصابة- اصابات الملاكات التراكمي/ ١٧٨ اصابة

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