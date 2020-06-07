شرطة كركوك تلقي القبض على متهم قتل ابنة خلال حفل خطوبته

2020/06/07 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الاحد، القبض على متهم قتل ابنه خلال حفل خطوبته.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود اخبار حول حادث قتل أحد الأشخاص في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت قوات الشرطة من القاء القبض على القاتل، حيث تبين أن القتيل أصيب بطلاقة نارية واحدة من سلاح نوع كلاشنيكوف في منطقة الصدر من قبل والده أثناء الرمي في حفله الخطوبة العائدة لولده المقتول، دون إصابات أخرى".

واضاف أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي وتوقف والده لإكمال الإجراءات اللازمة".

بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، الأحد (7 حزيران 2020) بمقتل عريس وجرح ثلاثة أطفال بإطلاق نار في حفل خطوبة، بقضاء الحويجة، جنوب غرب محافظة كركوك.

وقابل المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "إطلاق نار حصل أثناء حفل زفاف، أدى الى مقتل العريس وج

بغداد اليوم - بغداد

تكشف وثيقة رسمية صادرة عن قيادة عمليات بغداد، عن اجراءات جديدة بعضها غير مسبوق لتطبيق الحظر الشامل والسيطرة على انتشار فيروس كورونا في العاصمة وخاصة في المناطق الموبوءة والتي سجلت اعلى الاصابات.

وادناه تفاصيل الاوامر الجديدة

بغداد اليوم - بغداد

ذكر مراسل بغداد اليوم ، الاحد 7 حزيران 2020، ان شوارع العاصمة شهدت اختناقات مرورية قبل وبعد السادسة مساء اليوم وما زالت مستمرة اثر قرار مفاجئ بالغاء الاستثناء الممنوحة للاعلاميين وموظفي عدد من مؤسسات الدولة من حظر التجوال الشام

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