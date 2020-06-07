2020/06/07 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتى المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي، الاحد، بشان حكم التبرع ببلازما الدم.ونشر مكتب المدرسي سؤالاً جاء فيه:”السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبدأت بعض المستشفيات بعلاج المرضی المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) ببلازما الدم المأخوذ من المتعافين من هذا المرض، وهذا يتطلب ان يقوم المتعافون بالتبرع ببلازما الدم لانقاذ حياة المصابين الذين هم في حالة سيئة جداً..[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع المدرسي يفتي بشأن حكم التبرع ببلازما الدم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع المدرسي يفتي بشأن حكم التبرع ببلازما الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).