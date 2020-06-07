احتجاجات النجف،،”أم مهند” في طليعة المتظاهرين وتسجيل صوتي منسوب للياسري: “ليس مهماً ان يموت شرطي”!

2020/06/07 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تسارعت الاحداث في محافظة النجف خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تواصلت حدة الاحتجاجات مع ابتعاد المتظاهرين عن مقر مجلس المحافظة ومبنى الحكومة المحلية فيها، وتحول غضب المتظاهرين صوب منزل المحافظ لؤي الياسري الذي يطالب المحتجون بإقالته.اقرأ ايضاً،، نهار دامي في النجف: جرحى باشتباكات قرب مقر الحكومة وهجوم على المحافظ: “هذا من وعد […]

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