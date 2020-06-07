ليس أمراً هيناً أن تكون شقيق تشي جيفارا - عبدالرزاق دحنون

2020/06/07 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون قُبيل ظهيرة أحد الأيام من شهر يناير/ كانون الثاني عام 1959 رنَّ جرس الهاتف في غرفة المعيشة في بيت في شارع آراوز في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.



فزَّت امرأة ملهوفة وقفزت من مكانها نحو الهاتف متمنية في سرها أن يكون هو: ألو من المتَّصل؟ أجاب:مرحباً أيتها العجوز، أنا إرنستو.



لم تكن أم تشي جيفارا قط امرأة بشوشة ومع ذلك لم تقدر على كتم فرحتها بهذا الصوت القام إليها من مسافة 6500 كيلو م ......





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