.. جيفارا العراق .. - محمد السعدي


.. جيفارا العراق .. - محمد السعدي
2020/06/07 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي خالد أحمد زكي ..

جيفارا العراق ..

لم تكن الاحداث التي عصفت بمنعطفات تاريخية عالمية وعربية بمعزل عن سير الاحداث في العراق .

أعدام القائد الثوري جيفارا عام ١-;-٩-;-٦-;-٧-;- ..

وهزيمة ٥-;- حزيران عام ١-;-٩-;-٦-;-٧-;- ..

حركة ربيع براغ عام ١-;-٩-;-٦-;-٨-;- وأحتلال الدبابات السوفتية العاصمة الجيكية ( براغ ) .

أنتفاضة الطلبة في باريس ومساندتها من عشرة مل ......

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