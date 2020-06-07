2020/06/07 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#محمد_السعدي خالد أحمد زكي ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (.. جيفارا العراق .. - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#محمد_السعدي خالد أحمد زكي ..
جيفارا العراق ..
لم تكن الاحداث التي عصفت بمنعطفات تاريخية عالمية وعربية بمعزل عن سير الاحداث في العراق .
أعدام القائد الثوري جيفارا عام ١-;-٩-;-٦-;-٧-;- ..
وهزيمة ٥-;- حزيران عام ١-;-٩-;-٦-;-٧-;- ..
حركة ربيع براغ عام ١-;-٩-;-٦-;-٨-;- وأحتلال الدبابات السوفتية العاصمة الجيكية ( براغ ) .
أنتفاضة الطلبة في باريس ومساندتها من عشرة مل ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (.. جيفارا العراق .. - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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