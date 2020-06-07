.. جيفارا العراق .. - محمد السعدي

2020/06/07 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي خالد أحمد زكي ..



جيفارا العراق ..



لم تكن الاحداث التي عصفت بمنعطفات تاريخية عالمية وعربية بمعزل عن سير الاحداث في العراق .



أعدام القائد الثوري جيفارا عام ١-;-٩-;-٦-;-٧-;- ..



وهزيمة ٥-;- حزيران عام ١-;-٩-;-٦-;-٧-;- ..



حركة ربيع براغ عام ١-;-٩-;-٦-;-٨-;- وأحتلال الدبابات السوفتية العاصمة الجيكية ( براغ ) .



أنتفاضة الطلبة في باريس ومساندتها من عشرة مل ......





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