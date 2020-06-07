مقترح ألماني بتشكيل ناتو للصحة في أوروبا

2020/06/07 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح وزير الصحة الألماني ينس شبان، تشكيل تحالف أوروبي على غرار حلف الناتو، لتنسيق إدارة الأزمات في مجال الصحة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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