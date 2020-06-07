(فيديو) مظاهرة في درعا جنوب سوريا تهتف ضد «الأسد»

2020/06/07 | 22:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مظاهرة في مدينة طفس بريف #درعا مساء اليوم الأحّد، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصاديّة في البلاد وطالبت بخروج الميليشيات الإيرانيّة من سوريا .وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عشرات المتظاهرين في مدينة طفس…

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