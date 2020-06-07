مصدر: وزير الصحة طالب قائد عمليات بغداد بفرض الحظر المسائي

2020/06/07 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن وزير الصحة حسن التميمي، طالب قيادة عمليات بغداد بفرض الحظر المسائي في العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الصحة حسن التميمي، طالب قائد عمليات بغداد بفرض حظر التجوال المسائي في العاصمة".

وكانت قيادة عمليات بغداد، قد أعلنت الأحد (7 حزيران 2020) إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال من 6 مساءً إلى 5 فجراً ما عدا سيارات الإسعاف.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن عمليات بغداد، إعلانها "إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال من 6 مساءً إلى 5 فجراً ما عدا سيارات الإسعاف".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإغلاق جميع مداخل ومخارج العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)،إن "القوات الأمنية أغلقت جميع مداخل ومخارج العاصمة بغداد تطبيقا للحظر الشامل".

ووجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس السبت (6 حزيران 2020) بتمديد حظر التجوال اسبوعاً، فيما أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية 8 قرارات.

وجاء في قرارات لجنة الصحة والسلامة: "استمرار الحظر الشامل لمدة اسبوع، بدءا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020، ولغابة يوم السبت الموافق 13/6/2020، مع التشديد لتطبيقه بصورة دقيقة بحسب الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة مع بدء الحظر الجزئي للتجوال بتاريخ 14 حزيران الجاري ".

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