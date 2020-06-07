تسجل 71 اصابة جديدة بكورونا في سليمانية

2020/06/07 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل 71 اصابة جديد بفيروس كورونا في السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت 71 اصابه بفيروس كورونا في السليمانية والاقضية والنواحي التابعة لها، وتوزعت كالأتي 38 رجلاً: 23 امراة: 4 شباب : 4 فتاة : 2 اطفال :؛ 31 اصابة من الملامسين، اما الاخرين فلقد ظهرت عليهم علامات الاصابة بالمرض"

بغداد اليوم - متابعة

طرح أستاذ علم الأوبئة في كلية الطب ببغداد – د.



جواد الديوان حلاً استراتيجياً وحيداً للتعامل مع خطر فيروس كورونا المتنامي في العراق فيما تحدث عن 3 عوامل تسببت بانتشاره في الآونة الأخيرة.

وقال الديوان في مقابلة متلفزة تاب

بغداد اليوم- بغداد

اكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الاحد 7 حزيران 2020، ان فعاليات المسح الميداني لم تنته في المناطق التي حددت في وقت سابق، وفيما لفت الى ان هناك توجها نحو المناطق التي سجلت أقل عدد من الاصابات، بين ا

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة الرصافة/ محافظة بغداد، اليوم الاحد، عن التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة بكورونا لهذا اليوم.

واعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، في بيان "تسجيل 256 اصابة جديدة بفيروس كورونا 62 اصاب

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