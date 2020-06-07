محافظ ميسان يبحث ملف الكهرباء مع وزيرها

2020/06/07 | 22:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..بحث محافظ ميسان علي دواي عند زيارة العاصمة بغداد ملف الكهرباء مع وزيرها ماجد حنتوش، وابدى الوزير تفهمه لمطالب المحافظة.وقال بيان عن مكتب المحافظ بأن دواي بحث مع وزير الكهرباء ماجد حنتوش المواضيع المهمة الخاصة بالطاقة الكهربائية في المحافظة (كالإنتاج والنقل والتوزيع) .وأشار الى أن المحافظ بين إحتياج المحافظة لفك اختناقات […]

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