مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم أتلتيكو مدريد مقابل 75 مليون يورو

2020/06/07 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب مانشستر يونايتد من الحصول على خدمات ساؤول نيجويز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير لها نشرته اليوم الأحد، فإن مانشستر يونايتد أصبح على بعد خطوات قليلة من ضم نيجويز في صفقة ستصل قيمتها إلى 71 مليون إسترليني أي حوالي […]

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