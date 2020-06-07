طبابة الحشد الشعبي تعفر مقرات اللواء السادس في قاعدة سبايكر

2020/06/07 | 22:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت طبابة هيئة الحشد الشعبي، الاحد، بتعفير مقرات اللواء السادس للحشد الشعبي في قاطع عمليات صلاح الدين في قاعدة سبايكر.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن طبابة هيئة الحشد الشعبي قامت أيضا، بتعفير مقرات الافواج واقسام اللواء كقسم الطبابة وباب النظام وقوة الطوارئ وقسم الاليات وقسم المشاجب وسرية المقر وجميع اقسام

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