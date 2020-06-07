الجنوب العراقي يحتج من جديد و “الكاظمي” على وشك إقالة سبعة محافظين

2020/06/07 | 22:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن #العراق يتجه صوب عودة الاحتجاجات إلى قوتها وزخمها الذي كانت عليه في تشرين الأول الماضي، رغم جائحة #كورونا التي تتفشّى بشكل كبير في الأيام القليلة المنصرمة.يؤكد هذا الاتجاه، التظاهرات التي شهدتها (وتشهدها)…

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