العودة الى شنگال، بين الجدل والواقع

2020/06/07 | 23:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاكر خدر بعد حوالي ستة أعوام من البقاء تحت خيم النزوح، أهالي مدينة شنگال يطمحون بالعودة إلى مدينتهم التي ما زالت منكوبة، الكثيرون من نازحي شنگال لا يتأملون بالحكومة العراقية ولا يثقون بأي قوة عسكرية لحمايتهم، لكن ما يجذبهم للعودة هو الخوف من أن يصبحوا نازحين طوال حياتهم وضياع مستقبل أطفالهم وبُعدهم عن بؤرة الديانة …

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