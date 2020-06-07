توزيع كهرباء ميسان ينجز (٩٨١) شكوى تخص الشبكة في المحافظة

2020/06/07 | 23:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الاحد، عن عدد الشكاوى المنجزة من قبل شعبة استقبال شكاوى المواطنين في ايار الماضي .وذكر مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر، في بيان، اطلعت عليه “العهد نيوز” ان “ملاكاته في شعبة شكاوى المواطنين وتحت إشراف مسؤول الشعبة، انجزت( ٩٨١) شكوى في […]

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